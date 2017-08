Barcelona oficializa contratação de meia brasileiro

Paulinho é o terceiro reforço da temporada do Barcelona. O brasileiro chegou ao Camp Nou neste domingo e será submetido aos exames médicos antes de assinar a documentação.

Nesta manhã de segunda-feira, o Barça oficializou a contratação do volante que custou 40 milhões de euros (aproximadamente 150 milhões de reais).

Foto: Divulgação

Selecionado do técnico Tite, o ex-jogador do Corinthians será apresentado na próxima quinta-feira, quando também fará uma bateria de exames para assinar seu novo vínculo com o club catalão.

