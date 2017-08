Bandidos explodem agências bancárias e fazem reféns na Paraíba

Duas agências bancárias e uma agência dos Correios e Telégrafos foram alvo de bandidos na madrugada desta segunda-feira, 14.

No município de Salgado de São Félix, localizado no Agreste paraibano, os criminosos chegaram em motocicletas e explodiram a agência do Banco do Brasil.

Já na cidade de Alagoa Grande, também no Agreste paraibano, vários homens em dois veículos chegaram ao município, explodiram a agência do Banco Bradesco e foram à agência dos Correios.

Além disso, cinco pessoas foram feitas reféns pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, apenas duas pessoas foram liberadas.

*As informações foram veiculadas na Rádio Cariri AM.