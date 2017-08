Bandidos assaltam escola com ajuda de menor em Campina Grande

Um segurança da escola municipal Liliosa Barreto, localizada no Monte Castelo, em Campina Grande, foi abordado por uma menor de idade nessa segunda-feira (14).

Ela pediu para falar com urgência com a diretora da escola. Ao abrir o portão, entraram dois homens no local, sendo que um estava armado.

Eles anunciaram assalto a diretora e a assistente social. Foram roubados três celulares e documentos pessoais.

A Polícia realizou rondas na localidade, mas nenhum suspeito foi encontrado.