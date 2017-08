Aumento da violência: “A culpa não é da polícia, é da falta de polícia”, diz Cássio

A Paraíba teve no último final de semana o mais violento do ano, com pelo menos 12 assassinatos, roubos a banco, sem contar os inúmeros crimes contra o patrimônio que estão obrigando as pessoas a praticamente perder o direto de ir e vir.

Foto: Ascom

“A culpa não é da polícia, é da falta de polícia”, assim reagiu o senador Cássio Cunha Lima ao cobrar uma ação enérgica do governo do Estado no combate à violência.

Para ele, o governador não enfrenta o problema e tenta passar para a sociedade que a culpa é da conjuntura nacional quando na realidade, os efetivos das polícias Militar e Civil só diminuíram a partir de 2011.

“Os dados são extremamente claros: se tínhamos 7.300 policiais militares na ativa em 2003, no final de 2008 a Paraíba chegou a 10.130 homens e mulheres na nossa PM e na Polícia Civil passamos de 1.021 para 2.136 agentes, um aumento de 109% e que atualmente, 14 anos depois, estamos com menos de 1.400 policiais civis… O fato é que os números atuais comprovam que o efetivo está praticamente no mesmo patamar de 2003, apesar de todo o aumento de violência que temos atualmente”, lembra o vice-presidente do Senado Federal.

“O principal ingrediente para a segurança pública é o fator humano. É preciso contratar policiais”, enfatizou.

Ainda segundo o parlamentar, os dados relativos à segurança pública que são disponibilizados pelo Mapa da Violência comprovam que até 2010, João Pessoa e Campina Grande sequer figuravam na lista das cidades mais violentas do país e hoje ocupam posições que atestam o fracasso da política de segurança pública adotada pelo governo, ou apontam até mesmo para a falta dessa política de segurança.