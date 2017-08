Assembleia Legislativa da Paraíba relembra trajetória de Dom José Maria Pires

Os deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovaram nesta terça-feira (29), por unanimidade, Voto de Pesar pela morte do arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires, falecido no último domingo (27), aos 98 anos.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia, destacou as qualidades do pontífice, recordando a humildade e a firmeza nas posições tomadas.

“Dom José foi uma pessoa de muita hombridade. Lutou ao lado dos que mais precisavam em uma das épocas mais difíceis da nossa história. Era um homem iluminado e bondoso, que nos fará muita falta”, lamentou Gervásio.

O deputado Branco Mendes reafirmou a fala do presidente e relembrou os feitos do arcebispo na Paraíba.

“Ele fez a doação da área que pertencia à Arquidiocese da Paraíba, em Alhandra, e que hoje funciona a Fazenda da Esperança, destinada à recuperação de dependentes químicos. Com certeza, hoje a Paraíba está mais triste com a perda de Dom José Maria Pires”, lamentou.

O deputado estadual Frei Anastácio ressaltou, durante a missa na Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, que o bispo optou por dedicar a vida no combate às desigualdades sociais.

“Quem conviveu com Dom José sabe do compromisso que ele teve com o rebanho, tendo papel crucial de mediador em diversos conflitos por terra, nos despejos ocorridos por toda Paraíba”, afirmou.

De acordo com o deputado João Gonçalves, Dom José Maria Pires foi uma referência religiosa na defesa dos mais pobres no estado.

“Desde ontem, a Paraíba amanhece triste, consternada, mas acima de tudo, privilegiada. O arcebispo sempre esteve ao lado dos mais humildes e daqueles que estão em defesa ao direito agrário, à terra e à vida. Portanto, fica aqui meu voto de pesar a todos os católicos, religiosos e o povo de Deus”, lembrou.

Os deputados Trócolli Júnior e Janduhy Carneiro também prestaram solidariedade aos familiares e amigos de Dom José, destacando os relevantes serviços do padre prestados à comunidade católica e da história da Paraíba.

“O dia de ontem marcou o falecimento de um grande homem que participou ativamente de um período muito importante da história do nosso estado, trabalhando em favor dos mais pobres”, concluiu Trócolli.

Votações

Durante a pauta de votações, os deputados apreciaram vetos do Governo do Estado e aprovaram diversos projetos de lei incluídos na ordem do dia.

Entre os destaques, estiveram o crédito suplementar para a administração estadual, a criação da Frente Parlamentar China/Paraíba e o projeto de lei nº 1.134/2016, de autoria do parlamentar Adriano Galdino, que prevê a obrigatoriedade de bares e restaurantes informarem no cardápio o valor calórico e nutricional existente nas refeições.