Após um ano do impeachment, Ricardo avalia: “O País está pior”

O governador Ricardo Coutinho (PSB) afirmou que o Brasil está pior em todos os setores, após um ano do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), e disse que o golpe foi tão descarado que a petista não perdeu os direitos políticos.

Ele ressaltou que é preciso que o Brasil retome o crescimento e restabeleça o ritmo, para que a população pare de sentir os efeitos do retrocesso.

– É indiscutível que o País está pior e todos os indicadores apontam para isso. Tem o crescimento do desemprego, tem a perda do protagonismo do Brasil. Chegamos num patamar perigoso e uma economia desse tamanho não tem como deixar de dar soluções. Floresceu de forma intensa o ódio e a segregação – disse

Ricardo avaliou o tratamento dado pelo presidente Michel Temer (PMDB) com a Paraíba e lembrou que no primeiro dia da saída de Dilma foram retirados R$17 milhões da conta do Estado, que seriam destinados a uma obra de uma rodovia federal.

– A Paraíba hoje tem uma das melhores situações fiscais do Brasil. Não tem dinheiro sobrando, mas também não tem dinheiro faltando – exclamou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.