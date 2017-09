Após ser desafiado, vereador está visitando entidades sem subvenções em CG

A polêmica sobre o corte de recursos para entidades filantrópicas continua em Campina Grande.

Após apresentação do projeto na Câmara Municipal, onde houve redução das entidades contempladas e algumas modificações que tumultuaram as discussões, vereadores resolveram visitar os endereços das entidades que, segundo o prefeito Romero Rodrigues, nem tem como serem localizadas.

Em entrevista nesta quinta-feira (31), o vereador Anderson Maia (PSB), que compõe a bancada de oposição, afirmou ter sido provocado pelo prefeito a procurar pelas entidades.

Ele disse que junto com outros vereadores, a exemplo de Olímpio Oliveira (PMDB), iniciou as buscas e já visitou sete entidades.

– Tomamos iniciativa diante das alegações que ouvimos, fomos provocados pelo prefeito, inclusive, a conhecê-las. Na tarde de ontem visitamos sete entidades, dessas apenas uma não conseguimos o endereço, pois está desativada. Vamos preparar um relatório para apresentar na terça-feira – afirmou.

Maia lamentou os cortes e apontou falhas no projeto enviado ao Legislativo.

– É um projeto com algumas cascas de bananas. Primeiro houve uma redução significativa das instituições. Existiam 29, agora são 13. As subvenções são de agosto a dezembro e não há retroativo dos atrasos. A prefeitura peca na falta de transparência e no desrespeito ao trabalho que essas instituições realizam – criticou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.