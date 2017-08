Aníbal Marcolino aguarda desfecho da reforma política para deixar o PSD

Foto: Paraibaonline

O deputado estadual Aníbal Marcolino atesta que não há mais convivência com o PSD e que está apenas esperando o desfecho da reforma política na Câmara dos Deputados para se desfiliar do partido. “Não há mais diálogo de forma alguma”, afirmou.

Ele disse que vai ter uma reunião com o presidente estadual da legenda, deputado federal, Rômulo Gouveia para tratar do assunto, o qual considera um homem de bem e que merece atenção. Já o com prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, de quem guarda ressentimentos não quer mais nenhuma conversa.

Ele disse que já recebeu convites de dez partidos (PMDB, PSB, PT do B, PSL, PP, PEN, Podemos, Solidariedade. PDT e PTB). “Nós temos uma janela até o mês de março para mudar de partido sem que haja sanções e a partir daí iremos definir para que iremos”, disse.

O deputado disse ainda que tem conversado com alguns vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa que manifestam insatisfação com o prefeito Luciano Cartaxo e que assim como ele esperam uma oportunidade para cair fora do PSD.

“ Eu acho que até o próprio prefeito também vai sair da legenda porque no momento em que ele coloca no PNM uma pessoas de sua confiança e agora está em busca de outro partido o PSC para colocar outra pessoas de sua confiança é porque ele não está confiante que terá o apoio necessário para ser o candidato ao governo do PSD”, destacou.