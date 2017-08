Aluno do Gira Mundo é selecionado para representar a Paraíba no Parlamento Jovem

O estudante Suélyo Cirilo Cavalcante, da Escola Estadual Agenor Clemente dos Santos, da cidade de Alagoinha, foi um dos selecionados para representar a Paraíba na Câmara dos Deputados no Programa Parlamento Jovem Brasileiro 2017 (PJB). Ele já participou do programa de intercâmbio internacional Gira Mundo e agora realiza outro sonho.

“Agradeço primeiramente a Deus por ter me guiado nessa jornada, aos meus pais e amigos. Esse é um sonho que se torna realidade para mim”, expressou o aluno ao saber do resultado da seleção.

O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de educação para a democracia de iniciativa da Câmara dos Deputados, realizado em parceria com o Consed e as Secretarias de Educação, voltado a estudantes dos últimos anos do Ensino Médio (2º e 3º anos) e 2º, 3º e 4º anos do Ensino Técnico Integrado ao Médio.

Para se inscrever, os estudantes apresentam um Projeto de Lei de sua própria autoria, gerando oportunidades de reflexão em sua construção na sala de aula, sobre o papel do Parlamento e a realidade que os jovens vivenciam, com a busca de conhecimentos sobre as responsabilidades de governos, organizações e cidadãos para construir alternativas de transformação dessa realidade.

Os 78 estudantes de todo o país selecionados vão a Brasília para vivenciar o papel dos deputados federais, com posse e exercício de mandato como deputados jovens, e suas propostas de lei serão analisadas, debatidas e votadas por eles durante a jornada legislativa do PJB, que este ano ocorrerá nos dias 25 a 29 de setembro. A experiência possibilita o conhecimento do Poder Legislativo e educa para a participação e a cidadania.