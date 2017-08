Aluno cadeirante de escola municipal de Campina Grande ganha competição estadual

Depender de uma cadeira de rodas para se locomover nunca foi impedimento para que o estudante Matheus de Oliveira, 16 anos, realizasse atividades esportivas.

Aluno do 3º ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Ceai Antônio Mariz, no bairro do Cruzeiro, Matheus agora coleciona o título de campeão na competição de bocha, dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba.

O desejo de competir começou há apenas três meses, durante os atendimentos que o adolescente recebe na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Campina Grande.

Foto: Codecom/CG

No começo, a mãe de Matheus, dona Maria Rejane, não aceitava que o filho praticasse o esporte porque tinha medo que ele se machucasse, mas depois o professor conseguiu convencê-la.

“Ele [Matheus] tem dois irmãos mais velhos que não têm deficiência e eu fico dizendo pra eles que tem que seguir o exemplo de Matheus que já está sendo o orgulho da família”, disse Maria Rejane, orgulhosa.

Foto: Codecom/CG

Além de treinar na Apae, Matheus também aproveitou as aulas de educação física para se preparar para a competição. Trazer a medalha de ouro de João Pessoa, onde aconteceu os jogos, foi motivo de orgulho para os professores, colegas de sala e a cuidadora, Gleiciene Mendonça, que torceu muito.

“Matheus é super tranquilo e, apesar das limitações, é um menino muito esforçado e determinado”, disse a cuidadora.

Foto: Codecom/CG

Antes de estudar em escola pública, Matheus era matriculado em uma escola particular, mas a mãe conta que o filho não demonstrava muito interesse pelos estudos e reclamava porque não tinha uma cuidadora. Com a assistência dada no Sistema Municipal de Educação, o rapaz começou a se dedicar aos estudos e revela que a matéria preferida é português, além de gostar muito de desenhar.

“É meu orgulho esse menino. Ele sempre vai ter o apoio e incentivo da família”, disse dona Rejane.

Ao falar do futuro, Matheus conta que quer seguir a carreira de paratleta e já se prepara para a próxima etapa da competição, desta vez em âmbito nacional.

A disputa, realizada pelo Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, está prevista para acontecer entre os dias 20 e 25 de novembro, em São Paulo.