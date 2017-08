ALPB homenageia advogado Pedro Adelson, em sessão solene

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizou, nesta segunda-feira (14), uma sessão solene em que concedeu a Medalha Governador Pedro Gondim ao advogado Pedro Adelson Guedes dos Santos.

A outorga, em homenagem aos relevantes serviços prestados pelo advogado à Paraíba, foi proposta pelo deputado Hervázio Bezerra, e contou ainda com as presenças dos deputados João Gonçalves, Janduhy Carneiro e Trócolli Júnior.

Na ocasião, o deputado Hervázio Bezerra destacou a atuação do advogado Pedro Adelson e as ações a favor do Estado no exercício dos cargos que ocupou, a exemplo de secretário de Estado da Segurança Pública e deputado da Assembleia Legislativa.

“A Paraíba reconhece em doutor Pedro um homem competente, íntegro, zeloso com a coisa pública”, afirmou.

O deputado João Gonçalves, que foi assessor do advogado Pedro Adelson durante oito anos, ressaltou a atuação do homenageado na Assembleia Legislativa.

“Sempre mostrou a lisura e seriedade nesta Casa. A pasta que colocar doutor Pedro, o governante não tinha dúvidas de que daria conta do recado”, frisou.

Por sua vez, o deputado Trócolli Júnior afirmou que o ex-deputado Pedro Adelson foi um dos maiores tribunos que passou pela Assembleia Legislativa.

“Quando a Assembleia toma a iniciativa de fazer esse reconhecimento cumpre com a sua obrigação de honrar aqueles que trabalharam a favor do Estado, que se dedicaram de corpo e alma à causa pública, como o doutor Pedro Adelson”, comentou.

O advogado Pedro Adelson disse receber a homenagem com muita satisfação e felicidade.

“É com grande orgulho que recebo esta homenagem desta Casa, da qual fui deputado”, disse. “É um sentimento de gratidão, um reconhecimento ao trabalho que procurei prestar a este Estado, como procurador-geral, secretário das Finanças e Segurança Pública”, acrescentou.

A solenidade foi prestigiada por várias autoridades, a exemplo do secretário de Estado da Segurança Pública, Cláudio Lima, que representou o governador Ricardo Coutinho; o capitão dos Portos, Luís Soares; e colegas ex-parlamentares, a exemplo do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Evaldo Gonçalves e da ex-deputada Nilda Gondim.

Para o capitão dos Portos, Luís Soares, foi uma justa homenagem a outorga da Medalha Pedro Gondim ao deputado Pedro Adelson, que também é presidente da Associação de Amigos da Marinha na Paraíba (Soamar-PB).

“Doutor Pedro tem uma importante ligação com a Marinha, prestando relevantes serviços, uma marca de sua personalidade de homem público”, destacou.

Já o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Evaldo Gonçalves, ressaltou a atuação marcante de Pedro Adelson quando deputado da Casa Epitácio Pessoa.

“Além de competente, Pedro Adelson sempre teve a ética como base de suas ações. Pude comprovar isso quando fui colega dele nesta Casa e também em convivências anteriores a frente de alguns cargos públicos que ocupou”, pontuou.

O homenageado – Pedro Adelson Guedes dos Santos é natural de Alagoinha, Brejo paraibano.

Como advogado, Pedro Adelson ocupou cargos importantes na Paraíba, a exemplo de secretário de Estado da Secretaria de Estado das Finanças, da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, além de deputado estadual.