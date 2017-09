Aesa diz que transposição vai voltar a operar com 12 bombas

O presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), João Fernandes, falou sobre a queda no acúmulo no açude de Boqueirão, durante entrevista nesta quinta-feira, 31.

Segundo ele, o que acontece é que a régua só muda de centímetro a centímetro e que já entrou em contato com o Ministério da Integração para tratar do assunto.

– Não acumulou o centímetro completo. A régua só muda de centímetro a centímetro. Já mantive o contato com o Paulo Pinheiro, engenheiro do Ministério da Integração, e ele me informou que a manutenção que estava sendo feita já está em finalização e que daqui para sexta-feira (amanhã), ou no máximo na segunda-feira (04), estaremos operando com as 12 bombas e chegando os seis metros cúbicos em Monteiro – frisou.