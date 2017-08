Adolescente acusado de homicídio é apreendido em Guarabira

Um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido na tarde dessa segunda-feira (28), acusado de um homicídio praticado no início da madrugada do domingo (27), em Guarabira.

Ele foi apreendido no bairro Primavera, onde reside, por policiais do Núcleo de Inteligência e guarnição do Comando do 4º Batalhão de Polícia Militar e do Grupo Tático Especial (GTE) da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil.

Foto: Ascom

As informações iniciais que chegaram aos policiais foram de que a vítima teria sido assassinada a facadas por dois homens, mas o adolescente assumiu a autoria do homicídio sozinho e disse que matou porque estava sendo ameaçado pela vítima.

O outro homem que estaria envolvido, um jovem de 18 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

A faca usada para praticar o crime não foi encontrada e o adolescente informou que a teria jogado no rio.

Logo após o crime, a mãe da vítima encontrou um par de sandálias nas proximidades do local onde o filho foi morto e, depois que o adolescente foi apreendido, ela levou as sandálias até a delegacia e ele confirmou serem dele.

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante de ato infracional pela prática de homicídio.