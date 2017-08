Acusados de forçar mulher a pagar dívida do marido são presos em João Pessoa

Dois homens foram presos em flagrante com um revólver e uma pistola, na noite dessa terça-feira (15), ao cobrar uma dívida utilizando as armas para intimidar a esposa do suposto devedor, no bairro de Paratibe, na zona sul de João Pessoa.

Foto: Secom/PB

Os suspeitos, de 39 e 22 anos, ainda chegaram a se identificar como policiais para a vítima, mas a PM foi acionada e policiais da Força Regional prenderam os dois em flagrante, após um cerco montado no local.

A dupla é do bairro do Cristo Redentor e alegou ter sofrido um golpe, por isso queria reaver o valor.

Há suspeitas de que eles emprestariam dinheiro a juros – prática proibida por lei.

Os homens foram apresentados com as armas na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel.