Aceitação e amor faz parte da história de pai de criança com síndrome de Down

Quando nasceu a pequena Ana Júlia, o pai dela, Rodrigo, teve que passar por um duplo desafio, ser ‘pai de primeira viagem’ e ser pai de uma criança diagnosticada com a síndrome de Down.

O primeiro impacto foi ver a filha nascer com apenas seis meses de gestação e ser logo encaminhada para a UTI neonatal.

– Quando Júlia chegou, foi direto para a UTI porque nasceu com seis meses. A médica notou que ela tinha características da síndrome de Down. Foi um desafio, porque não tinha amigos ou familiares para eu ter um parâmetro de como era cuidar de uma criança com a síndrome – disse ele.

De acordo com Rodrigo, para aprender a lidar com toda a situação, foi preciso aceitar que a filha tinha a síndrome.

– No começo ficamos chocados sem saber o que fazer, o que iria acontecer, mas aceitamos a notícia e encaramos esse desafio com felicidade – disse emocionado.

A família dele aumentou com o nascimento de Lília, que tem apenas um ano. Para Rodrigo, a missão de ser pai é grandiosa.

– Ser pai é maravilho. É ser amigo, companheiro, conselheiro. Ser a boneca dela, é brincar com ela. Ensinar e aprender também. Todos os dias aprendo muito com a Júlia – finalizou.

*As informações dessa matéria são da TV Itararé