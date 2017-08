3ª edição do ‘Hackfest Contra a Corrupção’ acontece em João Pessoa

Indicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para concorrer com projetos do mundo inteiro na área de inovação, o ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento idealizado e promovido pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), realiza nesta sexta-feira (18) a segunda etapa da maratona de programação realizada no mês de junho deste ano.

Na sexta-feira, 18, ocorrerá a etapa de premiação, no Centro Cultural Ariano Suassuna do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), em João Pessoa.

O evento marcará a entrega dos prêmios às equipes finalistas da edição 2017 da maratona de programação.

Também ocorrerá diversas atividades: oficinas e uma feira para a apresentação dos serviços de diversos órgãos públicos. As atividades acontecerão durante os turnos da manhã e da tarde desta sexta-feira.

As inscrições para as oficinas serão gratuitas e realizadas no local do evento. A partir das 9h, terão início as apresentações dos softwares desenvolvidos pelos finalistas e a exposição dos órgãos públicos.

Também nesse mesmo horário tem início as oficinas ‘Para que serve lavar dinheiro?’, facilitada por Rômulo Palitot; ‘A Tecnologia da Informação do TCE-PB no Combate à Corrupção’, facilitada pelo auditor do TCE-PB Willo Herbert; e ‘Cidadania e Ativismo’, facilitada pela coordenadora do Instituto Soma Brasil, Karina Oliveira, e pelo publicitário Caio Henrique.

Um espaço destinado às crianças também poderá ser visitado no turno da manhã. A área terá atividades organizadas pelo Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Detran-PB, Ibama, CGU-PB e TRE-PB.

A parte da tarde seguirá com a ‘Feira Contra a Corrupção’ e com a exposição dos programas.

Das 14h às 16h, serão realizadas as oficinas ‘Receita Federal – Canais de Atendimento e Serviços Disponibilizados na Internet’, ‘Transparência e Dados Abertos do Estado da Paraíba’ e ‘Governança e Transparência Pública’, facilitadas, respectivamente, pela analista tributária da Receita Federal Grace Graça Gomes; por Maria Marconiete em parceria com o analista de informática da Codata Helder Vieira da Silva; e pelo auditor da CGU Rodrigo Paiva em parceria com o professor Fernando Torres (UFPB). A premiação das equipes ocorrerá a partir das 16h, no Auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna.

Quebra-Câmara-Quebra-Senado, SouFiscal.meudeputado.com, Geração Limpa, Minha Cidade, Vidinha de Balada, PaCiente, Folha Limpa, BoBot e Caça Fantasmas foram as dez equipes vencedoras da primeira etapa da 3ª edição do ‘HackFest Contra Corrupção’ do Ministério Público da Paraíba MPPB, realizada de 9 a 11 de junho no Espaço Cultural, em João Pessoa.

De acordo com o regulamento do HackFest 2017, serão premiadas até dez equipes, sendo três com medalhas de ouro, três com medalhas de prata e quatro com medalhas de bronze.

As equipes vencedoras com medalha de ouro receberão um prêmio de R$ 10 mil cada uma; as com medalha de prata terão cada uma a premiação de R$ 6 mil; e as com medalha de bronze serão agraciadas com R$ 3 mil.

Os prêmios em dinheiro serão pagos por meio do convênio estabelecido entre a Controladoria Geral da União (CGU) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), devendo ser divididos igualmente entre os integrantes das equipes e entregues conforme cronograma do evento.

Na primeira etapa, os trabalhos foram julgados por uma Comissão Julgadora composta por 13 integrantes: Edmilson Campos Leite Filho e Alberto Vinícius Cartaxo da Cunha, representantes do Ministério Público da Paraíba; Luís Guilherme Pontes de Azevedo e Marcos Gerhardt Lindenmayer, da Controladoria Geral da União na Paraíba; Josedilton Alves Diniz e Vinicius Farias Dantas, representantes do Tribunal de Contas da Paraíba; Dimas Queiroz, da Universidade Federal da Paraíba; Gustavo Soares, da Universidade Federal de Campina Grande; Thayana Carla Dias Guerra, do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê); Severino Queiroz, da Controladoria Geral do Município de João Pessoa; Hercílio de Medeiros Sousa, do Iesp Faculdades; Bruno Duarte Garcia, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); e Rodrigo Gama, do BNDES.

O ‘HackFest Contra a Corrupção’ é uma maratona hacker de programação que pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção.

Programadores, estudantes e profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares, e também das áreas de Direito, Administração, Gestão Pública, Design e Arte/Mídia estiveram reunidos em 17 equipes em junho, desenvolvendo softwares e apresentando ideias para futuros aplicativos que ficarão à disposição da sociedade.