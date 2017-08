​Servidores de Soledade protestam contra gestão municipal

Os servidores do município de Soledade, no Agreste paraibano, realizaram um grande ato público na manhã desta segunda-feira, 14, contra o descaso da gestão municipal.

O movimento aconteceu após assembleia organizada pelo Sintab e teve a adesão das categorias.

Os trabalhadores saíram em caminhada por ruas centrais da cidade, até a Câmara de Vereadores e gabinete do prefeito Geraldo Moura, reivindicando soluções para os vários problemas, como o não cumprimento da Data Base, discrepância entre a gratificação recebida pelos vigias com relação a que é paga aos guardas municipais, pagamento do terço de férias, liberação de licença prêmio e reajuste salarial, inexistente há mais de oito anos, com exceção dos professores, únicos que tiveram aumento regular.

Além destas questões, a luta inclui a formulação do PCCR, o pagamento do PMAQ atrasado e melhorias nas condições de trabalho, com aquisição de insumos e EPIs.

O coordenador de comunicação do Sindicato, Napoleão Maracajá, reforçou que a prefeitura não apresentou até o momento, nenhuma justificativa plausível para o não cumprimento dos direitos garantidos por lei.

“É claro que nem tudo pode ser resolvido agora, mas alguma coisa pode ser resolvida. Enquanto não se resolve nada é porque os servidores não são prioridade. É preciso explicar os gastos da prefeitura, é preciso que o prefeito seja honesto e contemplativo, e ouça a categoria”, enfatizou.

A programação de assembleias seguidas de atos públicos acontecerá quinzenalmente, até que haja alguma disposição de negociação, por parte da gestão municipal. O próximo encontro será no dia 29 de agosto.