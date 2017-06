1º Diálogo da Rede Sindical da Indústria é realizado pela Fiep

Nesta terça-feira, dia 07 de março, o Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) realiza a primeira ação de 2017, o 1º Diálogo da Rede Sindical, evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria – CNI em parceria com as Federações das Indústrias dos Estados.

Com o tema “Perspectivas para a Indústria em 2017: Cenários Econômico e Político”, o evento realizado por meio de uma videoconferência e será voltado exclusivamente para as lideranças sindicais, ou seja, presidentes, dirigentes e executivos das Federações e dos Sindicatos industriais.

Na Paraíba, a videoconferência será na Sala de Reuniões do 6º andar do prédio da FIEP, no horário das 14h às 16h.

Programação – A videoconferência abordará assuntos relacionados ao tema central. Como expositores foram convidados, o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Coelho Fernandes, a gerente executiva de Desenvolvimento Associativo da CNI, Camilla Cavalcanti, o gerente executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, e o sócio diretor da CAC Consultoria Política, Luciano Dias.

O 1º Diálogo da Rede Sindical da Indústria tem o objetivo de solidificar o elo entre as lideranças empresariais e expandir o alinhamento entre estas três entidades, CNI, federações e sindicatos patronais, no que diz respeito às prioridades da agenda da indústria.

A reunião virtual tem a proposta de prover um melhor aproveitamento do tempo e das informações compartilhadas.

Ao final do evento, os ouvintes poderão enviar perguntas aos expositores pelo grupo de WhatsApp da Rede de Desenvolvimento Associativo que serão respondidas ao vivo.