143 vagas para emprego são ofertadas em seis municípios paraibanos

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) divulgou nesta sexta-feira (9) uma lista contendo 143 oportunidades de emprego para a próxima semana.

As vagas estão distribuídas em seis municípios do estado: João Pessoa (80), Guarabira (25), Bayeux (18), Campina Grande (11), Santa Rita (4) e Itaporanga (1).

De acordo com a relação do Sine-PB, o maior número de vagas disponíveis é motorista carreteiro (30) e costureiras em geral (20).

Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na Rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Mais informações podem ser obtidas também pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

SINE JOÃO PESSOA – 80 VAGAS

30-MOTORISTA CARRETEIRO

10-AUXILIAR DE LIMPEZA

07-COSTUREIRA EM GERAL

05-AUXILIAR DE LIMPEZA ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

05-CONCIERGE

03-TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

03-AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

02-TÉCNICO ELETRÔNICO

02-MANICURE

02-ESTOQUISTA

02-OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS EM GERAL

01-BORDADEIRA

01-ANALISTA DE PRODUTOS BANCÁRIOS

01-CHAPISTA DE LANCHONETE

01-ENFERMEIRO DO TRABALHO

01-FRENTISTA

01-MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

01-OPERADOR DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

01-OPERADOR ELETROMECÂNICO

01-PINTOR DE AUTOMÓVEIS

01-SOLDADOR

01-TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

01-VENDEDOR INTERNO

01-VIGILANTE

SINE GUARABIRA – 25 VAGAS

20- COSTUREIRA EM GERAL

03- VENDEDOR INTERNO

02- OPERADOR DE CAIXA

SINE BAYEUX- 18 VAGAS

06- COSTUREIRA EM GERAL

03- FRESADOR (FRESADORA UNIVERSAL)

03- AJUSTADOR MECÂNICO

03-TORNEIRO MECÂNICO

01- ALINHADOR DE RODAS

01- CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO)

01- ENCARREGADO DE TURMA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS

SINE CAMPINA GRANDE- 11 VAGAS

02- AUXILIAR DE LOGÍSTICA

02-ESTOQUISTA

01-CONSULTOR IMOBILIÁRIO

01-FATURISTA

01-INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEICULOS

01-MANICURE

01-PROMOTOR DE VENDAS

01-SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

01-TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SINE SANTA RITA- 04 VAGAS

02-PEDREIRO DE EDIFICAÇÃO

01- MARCENEIRO

01- TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

SINE ITAPORANGA – 01 VAGA

01-MOTORISTA DE AMBULÂNCIA