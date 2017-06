120 casais dizem “sim” no tradicional Casamento Coletivo, no Parque do Povo

Um "sim" coletivo e emocionante ao amor. Foi isto o que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, Dia dos Namorados, na pirâmide do Parque do Povo. Neste local, convertido em "templo do amor", aconteceu o tradicional casamento coletivo, promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.

