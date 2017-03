100 vagas são oferecidas para cursos técnicos em Enfermagem e Saúde Bucal na UFCG

A Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC) do Centro de Formação de Professores (CFP), campus de Cajazeiras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), abre no próximo dia 20 de março as inscrições para seleção de alunos para os cursos técnicos em Enfermagem e Saúde Bucal.

Serão disponibilizadas 100 vagas, 50 vagas para cada curso e as inscrições serão feitas através do site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov) – www.comprov.ufcg.edu.br – até às 23h59min do dia 30 de março.

A taxa de inscrição é de R$ 30 e poderão ser isentos do pagamento os candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio e que cursaram o ensino médio integralmente na rede pública, ou tenha sido bolsista integral na rede particular.

Os locais das provas serão divulgados a partir do dia 17 de abril no site da Comprov e a prova será realizada no dia 07 de maio.

O resultado final será divulgado no dia 22 de maio.

Mais informações disponíveis no edital.