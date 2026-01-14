Últimas Notícias

Previsão do tempo para as várias regiões da Paraíba nesta quarta-feira 14/01

Em Paraíba

Postado em 14 de janeiro de 2026
Embalados, Palmeiras e Santos fazem duelo pelo Paulistão 2026

Em Esportes

Postado em 14 de janeiro de 2026
Polícia Federal realiza nova busca e apreensão contra banqueiro

Em Brasil

Postado em 14 de janeiro de 2026
São Paulo e Palmeiras avançam para 3ª fase da Copinha; confira confrontos

Em Esportes

Postado em 14 de janeiro de 2026
Ainda com a garotada, Flamengo enfrenta o Bangu pelo Carioca

Em Esportes

Postado em 14 de janeiro de 2026
A bilionária cobiça congressual

Em Arimatéa Souza

Postado em 14 de janeiro de 2026
Câmeras registram roubo de cabos e ferramentas avaliados em R$ 40 mil em João Pessoa

Em Policial

Postado em 13 de janeiro de 2026
UFCG oferece vagas para especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto

Em Saúde e Bem-estar

Postado em 13 de janeiro de 2026
Veneziano recebe vereadores e lideranças de Pombal e Cajazeirinha

Em Política

Postado em 13 de janeiro de 2026
Projeto da UFPB atua há 20 anos na prevenção e combate a parasitas em crianças

Em Saúde e Bem-estar

Postado em 13 de janeiro de 2026

