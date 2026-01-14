Últimas Notícias

Em Economia
Saiba como reduzir o consumo de energia no uso de geladeira
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio do próximo concurso vai a R$ 35 milhões
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Política
Veja o resultado da nova pesquisa do Instituto Quaest para presidente
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Economia
Reforma tributária: Lula veta benefícios à venda de jogadores e a programas de fidelidade
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Entretenimento
Festival Forró Verão: cantora grava DVD nesta quinta-feira em João Pessoa
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Paraíba
Mortandade de peixes no Açude Velho: engenheira agrícola aponta causas e impactos
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Paraíba
Vice-prefeito: PMCG e MPPB unem forças para enfrentar problema no Açude Velho
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Blogs e Colunas
Dom Genival Saraiva: Paz desarmada, paz desarmante
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Educação e Ciência
IFPB ofertará mais de 3 mil vagas pelo Sisu em 14 campi no Estado
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Paraíba
Crescer abre inscrições para acesso ao evento e reforça medidas de segurança
Postado em 14 de janeiro de 2026