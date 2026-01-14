Últimas Notícias

Em Economia
Pesquisa: saiba os preços de estacionamento em João Pessoa
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Policial
Garota fica em estado grave após acidente com ralo de piscina em João Pessoa
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Blogs e Colunas
Benedito Antonio Luciano: A tragédia de Maria Cabocla
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Policial
Homem é assassinado com seis tiros no Centro de João Pessoa
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Brasil
Bolsonaro faz pedidos na prisão; saiba a lista do que deseja o ex-presidente
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Política
As eleições estão chegando: veja os destaques da Política no dia 13.01.2026
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Paraíba
Fatos que foram destaque no noticiário do ParaibaOnline do dia 13.01.26
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Brasil
O que tem nas capas dos jornais da Paraíba e do Brasil nesta quarta-feira 14/01
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Paraíba
Previsão do tempo para as várias regiões da Paraíba nesta quarta-feira 14/01
Postado em 14 de janeiro de 2026
Em Esportes
Embalados, Palmeiras e Santos fazem duelo pelo Paulistão 2026
Postado em 14 de janeiro de 2026