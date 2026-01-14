Últimas Notícias

A bilionária cobiça congressual

Em Arimatéa Souza

A bilionária cobiça congressual

Postado em 14 de janeiro de 2026
Câmeras registram roubo de cabos e ferramentas avaliados em R$ 40 mil em João Pessoa

Em Policial

Câmeras registram roubo de cabos e ferramentas avaliados em R$ 40 mil em João Pessoa

Postado em 13 de janeiro de 2026
UFCG oferece vagas para especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto

Em Saúde e Bem-estar

UFCG oferece vagas para especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto

Postado em 13 de janeiro de 2026
Veneziano recebe vereadores e lideranças de Pombal e Cajazeirinha

Em Política

Veneziano recebe vereadores e lideranças de Pombal e Cajazeirinha

Postado em 13 de janeiro de 2026
Projeto da UFPB atua há 20 anos na prevenção e combate a parasitas em crianças

Em Saúde e Bem-estar

Projeto da UFPB atua há 20 anos na prevenção e combate a parasitas em crianças

Postado em 13 de janeiro de 2026
Ministério da Saúde não incorpora vacina contra herpes-zóster ao SUS

Em Saúde e Bem-estar

Ministério da Saúde não incorpora vacina contra herpes-zóster ao SUS

Postado em 13 de janeiro de 2026
Ex-missionário protestante confirma conversão ao catolicismo e participa do Crescer

Em Paraíba

Ex-missionário protestante confirma conversão ao catolicismo e participa do Crescer

Postado em 13 de janeiro de 2026
Saiba para onde estão sendo levados os peixes mortos recolhidos no Açude Velho

Em Paraíba

Saiba para onde estão sendo levados os peixes mortos recolhidos no Açude Velho

Postado em 13 de janeiro de 2026
PMCG garante atendimento remoto após corte de energia em prédio de secretarias

Em Paraíba

PMCG garante atendimento remoto após corte de energia em prédio de secretarias

Postado em 13 de janeiro de 2026
MPPB investiga despejo irregular de esgoto no Açude Velho em Campina Grande

Em Paraíba

MPPB investiga despejo irregular de esgoto no Açude Velho em Campina Grande

Postado em 13 de janeiro de 2026

ParaibaOnline

© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.

ParaibaOnline | Notícias de João Pessoa e Campina Grande Sra. Caixas | Caixas de papelão em Campina Grande Eticar Baterias | Baterias para Carros e Motos em Campina Grande e João Pessoa Sindilojas Campina Grande Sincopeças Paraíba Edmaq Equipamentos | Equipamentos paras Bares e Restaurantes em Campina Grande VLD DIstribuidora e Varejista de Peças para Caminhões Volvo na Paraíba Voldiesel Paraíba | Truck Center especializo em Caminhões Volvo na Paraíba Stancanelli Transportes | Transportadora de Cargas de São Paulo para toda a Paraíba
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com